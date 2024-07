2026 bekommt auch der westliche Kaiser-Josef-Platz ein neues Gesicht

Ursprünglich war sie für 2023 angekündigt, nun wird es wohl 2026: Nach der Neugestaltung rund um die Bus-Drehscheibe am Ostende steht nun ein Termin für die Modernisierung von Mittel- und Westteil des Kaiser-Josef-Platzes in Wels. Gestalterisch orientiere sich die Stadt am 2021 abgeschlossenen Umbau der Ostseite, erklärt Planungsstadtrat Ralph Schäfer (FP): "Der vorhandene Baumbestand wird erhalten. Zusätzlich kommen Bäume in erhöhten Beeten, die genug Raum für die Wurzeln bieten.