2,02 Promille: Alkolenker verursachte Unfall in Haag am Hausruck

Sturzbetrunken und offensichtlich hungrig hat sich ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Ried am Freitagabend hinter das Steuer seines Wagens gesetzt. Er wollte sich noch einen späten Imbiss bei einem Schnellrestaurant im Gemeindegebiet von Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) gönnen, dürfte aber bei der Zufahrt auf der B141 den Gegenverkehr übersehen haben. Als er links abbiegen wollte, kollidierte er mit dem entgegenkommenden Kastenwagen eines 30-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land.



Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Kastenwagen von der Fahrbahn geschleudert wurde und auf der Böschung zum Stillstand kam. Ein Alkotest bei dem 37-Jährigen ergab einen Wert von 2,02 Promille. Der Innviertler musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.

Lokalisierung: Der Unfall passierte bei der Zufahrt zu einem Schnellrestaurant

