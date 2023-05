200 Euro Wohn- und Energiekostenzuschuss für (fast) alle Welser

Mit einigen Änderungen beschloss der Welser Gemeinderat am Montag einstimmig die ursprünglich von FPÖ, MFG und Neos als "Mietzuschuss" vorgeschlagene Unterstützungszahlung. Mieter sowie Haus- und Wohnungsbesitzer, die seit einem Jahr ihren Hauptwohnsitz in Wels haben, können ab 30. Mai den "Wohn- und Energiekostenzuschuss" in Höhe von 200 Euro beantragen. Die Einkommensgrenze für Einpersonenhaushalte liegt bei einem Brutto-Monatseinkommen von 1950 Euro, für Mehrpersonenhaushalte bei 2880 Euro.