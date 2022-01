200 Euro für Klimaticket

Daraus wurde ein Zuschuss für das Klimaticket! Den FP-Antrag. auch Lehrlingen 100 Euro zu gewähren, haben alle Parteien unterstützt.

Die Grünen fordern auch Investitionen in die Infrastruktur: So sei an der Haltestelle beim neuen Gemeindeamt kein ausreichender Wetterschutz vorhanden, auch Sitzgelegenheiten fehlten. Zusätzliche Haltestellen wären ein weiterer Wunsch der Bürger. Ideen, die Öffi-Nutzung attraktiver zu gestalten, sollen mit den anderen Fraktionen diskutiert werden. "Gut nutzbare und sinnvoll getaktete Öffis sind ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz und zur Verbesserung der Lebensqualität im Ort", argumentiert dazu Gemeinderat Andreas Stefely, Verkehrssprecher der Grünen Steinerkirchen.