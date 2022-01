20 Jahre Bluesfestival

Bei der Jubiläumsausgabe am 29. Jänner wird der Boogie-Woogie-Pionier wieder gemeinsam mit seiner Tochter Sabine auf der Bühne stehen. Zu Gast ist, wie beim ersten Festival 2001, der legendäre Axel Zwingenberger aus Hamburg. Ebenfalls von Anfang an dabei ist die Mojo Blues Band aus Wien. Abgesagt werden musste der Auftritt von Miss Jubilee & The Yas Yas Boys aus St. Louis . Erstmals dabei ist der Wiener Bluesmusiker Peter Kern. Achtung, der Beginn wurde auf 18.30 Uhr vorverlegt, Einlass ist um 17.30 Uhr.