20-jährige Mopedlenkerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 55-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf fuhr am Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr mit ihrem Pkw auf der Salzburger Straße in Wels in westliche Richtung und wollte an der Kreuzung mit der Noitzmühlstraße nach links einbiegen. Gleichzeitig fuhr eine 20-Jährige Welserin mit ihrem Moped auf der Salzburger Straße in die entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es anschließend zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 20-Jährige wurde dabei vom Pkw der 55-Jährigen erfasst, auf die Motorhaube geschleudert und kam schlussendlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Mopedlenkerin wurde schwer verletzt ins Klinikum Wels gebracht.