2 Promille: Lenker prallte in Steinerkirchen mit Pkw in Gegenverkehr

Gegen 22 Uhr verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto in einer Rechtskurve im Ortsgebiet von Steinerkirchen an der Traun in Richtung Lambach. Er lenkte sein Auto auf die Gegenfahrbahn. Eine 39-Jährige entgegenkommende Fahrerin aus dem Bezirk Wels-Land wich in letzter Sekunde nach rechts auf einen Grünstreifen aus.

Dennoch kollidierten die beiden Fahrzeuge, der 42-Jährige wurde verletzt – wollte sich jedoch laut Polizei nicht vom Roten Kreuz behandeln lassen. Der durchgeführte Alkotest ergab 2 Promille beim Unfallverursacher, ihm wurde der Führerschein abgenommen, eine Anzeige folgt. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden von der Feuerwehr entfernt.

