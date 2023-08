2-Jähriger nach Badeunfall in Wels-Land von Vater reanimiert

Den ausklingenden Hochsommertag wollte auch ein Vater im Bezirk Wels-Land mit seinen beiden Söhnen noch am Swimmingpool nutzen. Gegen 18 Uhr, in einem Moment, als er keine Schwimmhilfe trug, dürfte sich der 2-Jährige aber selbst auf in den Pool gemacht haben oder hineingefallen sein.

Der 51-jährige Vater und der 5-jährige Bruder befanden sich in unmittelbarer Nähe. Als sie den Vorfall bemerkten, trieb das Kleinkind allerdings bereits am Boden des Pools. Der Vater sprang sofort ins Wasser, zog seinen Sohn aus dem Schwimmbecken und begann mit der Reanimation. Nach etwa einer Minute kam der 2-Jährige wieder zu Bewusstsein, konnte dem Notarzt übergeben und mit dem Rettungshubschrauber ins Kinderklinikum nach Linz geflogen werden.

