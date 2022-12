19-Jähriger baute in Schrebergarten Marihuana an

Der 19-Jährige soll zwischen April und September dieses Jahres in einer Schrebergarten-Siedlung in Schlüsselberg (Bezirk Grieskirchen) Cannabis gezüchtet haben. Er mietete dazu eine kleine Hütte, in der er zwei sogenannte "Growboxen" – speziell mit Licht- und Bewässerungssystemen ausgestattete Anlagen zum Anbau von Marihuana – aufstellte. Insgesamt zog er in fünf Monaten 13 Pflanzen auf und erntete die Blüten.

Das Cannabis soll er selbst konsumiert aber auch verkauft haben. So konnte die Polizei im Zuge der Ermittlungen weitere mögliche Abnehmer ausforschen und anzeigen. Der Beschuldigte zeigte sich zum Eigenkonsum geständig, teilte die Polizei am Montag mit. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der junge Mann bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.