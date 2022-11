181 Parksünder abgemahnt

In dieser Zeit verteilten Bedienstete des Österreichischen Wachdienstes (ÖWD) an Lenker, die gegen Vorschriften verstießen, insgesamt 181 Abmahnungen. Beanstandet wurden das Überschreiten der Parkzeit sowie das Fehlen der Parkuhr. In Hinkunft sollen die Parksünder in den Kurzparkzonen der Welser Stadtteile für Übertretungen der Kurzparkzonenverordnung nicht nur abgemahnt, sondern auch bestraft werden.