180 Feuerwehrleute im Einsatz bei Bauernhausbrand

17 Feuerwehren rückten aus, insgesamt etwa 180 Feuerwehrleute werden noch bis in den Tag hinein im Einsatz sein, hieß es. Der Brand war um etwa 1 Uhr Nachts im Rinder-Stall des Bauernhofes ausgebrochen. Die Brandursache ist noch ungeklärt, der Grund könnte jedoch ein Blitzeinschlag gewesen sein. Wegen der Wasserknappheit an diesem Ort gab es Probleme: Löschwasser musste aus einem weiter entfernt liegenden Teich beschafft werden. "Wir hatten immer Angst, dass dort etwas passiert und leider ist dies nun eingetreten", sagte Hauptbrandinspektor Helmut Sandmeier von der FF Stroheim. Der Dachstuhl des Stalls ist fast komplett abgebrannt und ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude daneben konnte nicht verhindert werden. Glücklicherweise wurde jedoch niemand verletzt, alle Kühe konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.