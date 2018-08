18.8.18: Ein perfektes Hochzeitsdatum, aber das Gedränge hält sich in Grenzen

WELS / GRIESKIRCHEN / EFERDING. Schnapszahlen sollen Glück für die Ehe bringen – und leicht im Gedächtnis bleiben.

Nur in der Stadt Wels und in Marchtrenk wollen viele Paare das einprägsame Hochzeitsdatum in zwei Wochen für sich nützen. Bild: Stadt Wels

Es ist gesellschaftlich längst anerkannt, als Paar unverheiratet zusammenzuleben. Dennoch schwören einander wieder mehr Leute als früher die ewige Treue. Viele machen es an einem Tag mit besonderem Datum – wie dem 8. 8. 18 oder dem 18. 8. 18.

Die Ziffer Acht liegend ist Symbol für die Unendlichkeit. Setzen daher heuer viele Brautpaare auf die Macht der Acht und hoffen so auf ein Hochzeitsdatum, das ihnen ewige Liebe bescheren möge?

"Eher nein", sagt Eva Kraft, Standesbeamtin in Lambach: "Wir haben nur eine Hochzeit für den 18. August geplant." Auch in den vergangenen Jahren waren der 17. Juli 2017 oder der 6. Juni 2016 weniger begehrt, als man denkt.

Ganz im Gegensatz zu Wels: Bereits seit Ende des Vorjahres sei der 8. 8. mit acht Terminen in der Burg ausgebucht, sagt Standesamtleiter Wolfgang Lettner. Den Paaren wurde eine zweite Hochzeits-Location angeboten: Nun heiraten fünf im Herminenhof, je eine Trauung findet im Stadttheater und in der Messehalle 20 statt.

Die Grieskirchner Standesbeamtin Claudia Kronlachner sagt: "Bei uns ist Heiraten an solchen Tagen eher unüblich. Heuer findet nur eine Trauung am 8. August statt." Eine Eheschließung gab es am 7. Juli 2017, während sich in den Jahren davor am 6. Juni und 5. Mai keine Paare trauten. Genau so leer ist der Kalender für September 2019. Bislang gab es noch keinerlei Voranmeldungen.

Kronlachner hält Geburtstage für die besseren Hochzeitstage, da sich die Brautpaare kein zusätzliches Datum merken müssten.

Heiratswillige Marchtrenker

In Eferding wagen dagegen mehr Verliebte den Schritt in die gemeinsame Zukunft. Für den 8. August ist eine Eheschließung anberaumt und am darauffolgenden Samstag, dem 18. August, möchten vier Paare die Ringe miteinander tauschen.

Absoluter Ausreißer ist Marchtrenk: Das dortige Standesamt ist mit vier bevorstehenden Ehebündnissen am 18. August und genau so vielen am Samstag, dem 11. August, ausgebucht. Für ersteres Datum musste einigen Heiratswilligen sogar abgesagt werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema