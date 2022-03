17 neue Oberärzte am Klinikum Wels

"Ich wusste bereits in der Volksschule, dass ich Medizin studieren wollte", sagt Kathrin Danninger. Die 40-jährige Kardiologin gehört zu den 17 Nachwuchsmedizinern, die im Klinikum Wels-Grieskirchen kürzlich zu Oberärztinnen und Oberärzten ernannt wurden. Dabei waren die Frauen mit elf Oberärztinnen klar in der Überzahl.

Am größten Ordensspital Österreichs sichern derzeit rund 580 Ärzte mit Pflegekräften und vielen weiteren Berufsgruppen die Gesundheitsversorgung in der Region. "Die Berufsgruppe der Oberärzte stellt einen entscheidenden Faktor in der qualitativ hochwertigen Diagnostik und Therapie des Klinikums dar. Zusätzlich zur Regelversorgung sichern sie mit ihrer fachlichen Kompetenz die Spitzenmedizin und überzeugen durch ihre Innovationsbereitschaft", betont der ärztliche Leiter Thomas Muhr. "Eines meiner nächsten Ziele ist, einen akuten Herzinfarkt allein im Herzkatheterlabor versorgen zu können, sodass ich ohne Rufbereitschaft im Hintergrund Dienst machen kann", sagt Danninger.