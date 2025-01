17 Millionen für die Messe Wels und zwei Grundstückskäufe

Der Welser Gemeinderat hat am Montag einstimmig den Investitionszuschuss von 17 Millionen Euro für die neue Messehalle 22 beschlossen. Die neue Halle mit 9200 Quadratmetern Ausstellungsfläche kostet rund 34 Millionen Euro, die restlichen 50 Prozent trägt die Messe Wels.

Die Abrissarbeiten der alten Viehhallen in unmittelbarer Nähe zur Trabrennbahn haben bereits Mitte Jänner begonnen. Die Halle 21 wird mit der neuen Messehalle 22 durch ein gemeinsames Foyer mit Eingangs- und Kassenbereich miteinander verbunden. Fertiggestellt werden soll das Projekt Anfang 2026.

Der Abriss der alten Hallen 1 bis 13 für die Neugestaltung und Erweiterung des Volksgartens zu einem rund zehn Hektar großen Park starten im Mai.

Beschlossen hat der Gemeinderat auch den Ankauf von zwei Grundstücken: Auf einer Grundstücksfläche im Bereich der Adelheid-Weindl-Straße in Lichtenegg ist in den nächsten Jahren ein neuer Kindergarten geplant, da aufgrund vieler neuer Wohnbauten der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen steigen wird.

In Puchberg wurde ein Grundstück angekauft, um das Sport- und Freizeitangebot zu erhöhen, konkrete Nutzungspläne liegen derzeit noch nicht vor.

Maßnahmen gegen Kinderarmut

Die Welser SPÖ brachte einen Initiativantrag ein, mehr Maßnahmen gegen Kinderarmut in der Stadt zu setzen, kein Kind dürfe zurückgelassen werden. "Jedes vierte Kind in Österreich ist von Armut bedroht. Auch in Wels brauchen wir konkrete Maßnahmen, um betroffene Familien zu unterstützen", sagte SP-Gemeinderätin Gloria-Maria Umlauf. Ralf Drack, parteifreier Mandatar in der Fraktion der Grünen, der wiederholt auf die Armutsgefährdung von Alleinerziehenden hingewiesen hat, sieht ebenfalls großen Handlungsbedarf. Er fordert eine Ausweitung der Familienhilfe, mehr Mittel für die Delogierungsprävention und Erleichterung beim Zugang zur Sozialhilfe.

Der Antrag wurde in den Ausschuss verwiesen.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger