Für viele Basketballer ist es das große Ziel, den Sport in den USA auszuüben. Davon hat Simon Hintenaus schon als Kind geträumt. Vergangene Woche hat der 17-jährige Steinhauser, der Körbe wirft seit er acht ist, den Sprung über den großen Teich gewagt. In Daytona Beach in Florida besucht er nun die High School und trainiert in der angeschlossenen Sportakademie, die von einem zweifachen NBA-Champion geleitet wird.