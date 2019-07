17-jährige Mopedfahrerin bei Kollision mit Pkw verletzt

Die 17-Jährige fuhr mit einem Motorfahrrad auf der Linzerstraße in Eferding in Richtung Alkoven. Zur selben Zeit lenkte eine 56-Jährige aus dem Bezirk Eferding ihren Pkw vom Parkplatz eines Supermarktes in Richtung Linzerstraße.

Bei der Kreuzung missachtete sie das Linksabbiegeverbot und kollidierte mit der von links kommenden Mofa-Lenkerin. Die Jugendliche wurde durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert und nach Erstversorgung durch die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Ukh Linz eingeliefert.