17 Absolventen des FH-Agrarstudiums

Im feierlichen Rahmen wurde ihnen kürzlich der Titel "Bachelor of Science" verliehen. Die 17 FH-Abgänger nutzen das erlangte Wissen für ihre Heimatbetriebe und in Agrarfirmen. Sie sind mitunter in Bildung, Forschung, Landtechnik, Handel, Politik und in der Landwirtschaft tätig.