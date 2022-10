165 km/h statt erlaubter 70: Raser wollte flüchten

Gegen 22 Uhr führte die Polizei in Wels Verkehrs-Kontrollen durch. Von der Roithenstraße kommend, auf der Kreuzung B 137 Richtung Wels, beobachteten die Beamten einen Autolenker, der mit seinem Fahrzeug stark beschleunigte. Die Polizei fuhr dem Mann nach. Dabei beschleunigte der 47-jährige Linzer bei erlaubten 70 km/h entlang der Innviertler Straße auf 165 km/h. Die Polizeistreife hielt den Mann in der Oberfeldstraße an - er wird mehrfach angezeigt.