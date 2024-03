160 Jahre: Eferdinger Regionalbank feiert Jubiläum

Eferdinger Bürger legten im Jahr 1864 mit der Gründung eines Sparkassenvereins den Grundstein für die Sparkasse Eferding. Heute ist die Regionalbank mit insgesamt zwölf Filialen in den Bezirken Eferding, Grieskirchen und Schärding tätig und beschäftigt 123 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 2020 steht der Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen Michaela Schwinghammer-Hausleithner als Vorstandsvorsitzende vor. Die 49-jährige Linzerin kann zum Jubiläum auf eine gute Geschäftsentwicklung verweisen. Zuletzt erwirtschaftete die Regionalbank, die rund 33.000 Privat- und Geschäftskunden hat, einen Gewinn von 8,3 Millionen Euro. "Das Kreditvolumen ist um fünf Prozent auf 766 Millionen Euro gestiegen, bei den Sparanlagen gab es aufgrund der guten Zinsen ein Plus von 14 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro", sagt Schwinghammer-Hausleithner.

Vom Wachstumskurs der Bank profitiert auch die Region, denn seit 2021 schüttet das Geldinstitut fünf Prozent des jährlichen Gewinns, heuer 410.000 Euro, für gemeinnützige Projekte aus. Dieses Mal gab es mit 89 Einreichungen von Vereinen, Organisationen, Gemeinden, Schulen und Privatpersonen einen Rekord. Eine unabhängige Jury hat 35 größere und kleine Projekte ausgewählt, die eine Förderung erhalten. Sie werden demnächst öffentlich präsentiert.

Ein Teil der insgesamt 123 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Vorstandsvorsitzenden Michaela Schwinghammer-Hausleithner (4. v. l.) und Vorstandsdirektor Gerald Schneeberger (ganz links)

Filialneubau in Hartkirchen

Seit 2017 wurden rund zwei Millionen Euro in die Modernisierung und Instandhaltung der Filialen investiert, weitere Projekte sind in der Pipeline. "Voraussichtlich 2025 werden wir eine neue Filiale in Hartkirchen machen, die ein modernes Kundenkommunikationszentrum werden wird", kündigt Schwinghammer-Hausleithner an. Vorstandsdirektor Gerald Schneeberger betont, dass auch in Zukunft auf eine optimale Ausstattung der Filialen größter Wert gelegt werde. In den nächsten zwei bis drei Jahren wird das Kundenzentrum in der Eferdinger Sparkasse im denkmalgeschützten Gebäude am Stadtplatz modernisiert.

Zur aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung sagt Schwinghammer-Hausleithner, dass es einige der Firmenkunden derzeit schwer hätten. "Ich hoffe aber, dass wir durch diese unsicheren Zeiten gemeinsam gut durchkommen." Die Kreditnachfrage habe nachgelassen, "das Neubaugeschäft, das wir in den vergangenen fünf Jahren hatten, ist derzeit nicht da, Kunden warten ab". Derzeit würden Kunden mehr in die Gebäudesanierung investieren.

