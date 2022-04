16-jähriger Dealer gefasst: Duo verkaufte ein Kilo Cannabis

In gemeinsamen Ermittlungen mehrerer Polizeiinspektionen aus dem Raum Eferding wurden ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung und eine 20-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land ausgeforscht, die im Jahr 2021 mindesten ein Kilogramm Cannabis verkauft haben sollen.

Ihren Kunden aus dem Raum Prambachkirchen und St. Marienkirchen an der Polsenz waren großteils minderjährig. Die Suchtgiftverkäufe wurden neben den Tatorten in Eferding auch im Bezirk Linz-Land und in der Stadt Linz abgewickelt.

Zumindest die 20-Jährige zeigte sich umfassend geständig, als Beitragstäterin aktiv gewesen zu sein. Die Beschuldigten sowie sämtliche Abnehmer werden wegen Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz an die Staatsanwaltschaft Wels zur Anzeige gebracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.