15,6 Millionen Euro zusätzlich für Region Wels

Nun liegen die Zahlen für die einzelnen Bezirke vor. In die Region Wels und Wels-Land fließen in Summe rund 15,6 Millionen Euro zusätzlich.

"Die Stadt Wels erhält 7,85 Millionen Euro aus der Gemeindemilliarde zur Unterstützung bei den steigenden Preisen als Mitfinanzierung für städtische Projekte", sagt die aus Wels stammende Bundesrätin Alexandra Platzer (VP). Die 24 Wels-Land-Gemeinden erhalten rund 7,67 Millionen Euro.

Mittel für die Energiewende

Vorgesehen ist, dass von der zusätzlichen Gemeindemilliarde die Hälfte für kommunale Investitionen zur Verfügung stehen soll. Dazu zählt etwa die Sanierung von Straßen oder der Neubau von Kindergärten und Schulen.

Die andere Hälfte ist für Investitionen in den wirksamen Einsatz von Energie, also die Energieeffizienz, und für den Umstieg auf erneuerbare Energie vorgesehen. Damit kann der Klimaschutz in den Gemeinden weiter vorangetrieben werden.

Bis zu fünf Prozent der Gemeindemilliarde können auch zur Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen verwendet werden.

"3,47 Millionen Euro für den Bezirk Eferding und 6,78 Millionen Euro für den Bezirk Grieskirchen sind erhebliche Summen, die Projekten in unseren Gemeinden zugutekommen", sagt der Grieskirchner Nationalratsabgeordnete Laurenz Pöttinger (VP).