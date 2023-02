15-Jähriger bei Mopedunfall verletzt

Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr mit seinem Moped am Freitag gegen 18:50 Uhr auf der L518 Richtung Haag am Hausruck. Zur selben Zeit lenkte ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen seinen Pkw in entgegenkommende Richtung. Im Ortsgebiet von Rottenbach wollte der 29-Jährige dann links auf einen Parkplatz zufahren.

Dabei dürfte er den entgegenkommenden 15-jährigen Mopedlenker übersehen haben und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Der Jugendliche wurde verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried gebracht.

