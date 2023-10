14,5 Millionen Euro für verbesserte Verkehrswege im Raum Wels

In der Gemeinderatssitzung am Montag hat der Gemeinderat das Straßenbauprogramm 2024 mehrheitlich beschlossen. Nächstes Jahr werden rund 14,5 Millionen Euro in den Neubau sowie die Erhaltung von Straßen, Rad- und Gehwegen sowie Brücken investiert.

Umgesetzt wird im nächsten Jahr die neue Geh- und Radwegbrücke über die Traun nach Schleißheim. Die neue Holzbrücke, die den Römerradweg mit den Landesradwegen verbindet, erspart den Radlern den steilen "Schleißheimer Berg". Der einer Römerbrücke nachempfundene Traunübergang wird überdacht, von vier kleinen Aussichtsplattformen hat man einen schönen Blick auf den Fluss. Sie macht den größten Brocken im Brückenbaubudget in der Höhe von 5,5 Millionen Euro aus. "Mit der Brücke wird eine wichtige Verbindung zwischen der Stadt und den Umlandgemeinden geschaffen", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP).

Mobilitätsstadtrat Stefan Ganzert (SP) betont, dass auch viele mittlere und kleinere Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsflächen beitragen werden. Dazu gehören geplante Fußgänger- und Radwege, darunter der Lückenschluss in der Vogelweiderstraße (Römerstraße bis zur Billrothstraße) sowie die Roseggerstraße (Ringstraße bis zur Maximilianstraße). Bei den Maßnahmen zur Schulwegsicherung, Sanierung von Unfallhäufungspunkten und Verkehrsberuhigung sind neue Schutzwege und Kreuzungsumbauten geplant.

Ein großes Projekt im Straßenbau ist die Erschließung der geplanten Messehalle im Bereich der Rosenauerstraße.

