1,38 Promille: Aggressiver Staatenloser attackierte Polizisten

Die Beamten der Autobahnpolizei Wels hielten am Donnerstag gegen 21 Uhr auf der L515 in Meggenhofen in der Nähe der Autobahnabfahrt einen 42-jährigen Bulgaren zu einer Fahrzeug- und Lenkerkontrolle an. Während der Amtshandlung verhielt sich sein Beifahrer, ein 55-jähriger Staatenloser, äußerst unkooperativ und aggressiv.

In weiterer Folge stieß er einem Polizisten mit den Händen mehrmals gegen die Brust. Weil er dieses Verhalten trotz mehrfacher Aufforderung und Abmahnung nicht einstellte, nahmen ihn die Polizisten unter Anwendung von Körperkraft schließlich fest. Er beruhigte sich erst, als kurz darauf seine Lebensgefährtin eintraf.

Ein Alkotest ergab beim 55-Jährigen einen Wert von 1,38 Promille. Seine Festnahme wurde aufgehoben, er wird der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.