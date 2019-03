1350 Läufer bei Welser Halbmarathon und zwei Kenianer an der Spitze

WELS. Elijah-Mutuku Wambua gewann mit 1:04:02 bei den Herren. Auf den Streckenrekord fehlte ihm knapp eine Minute. Seine Landsfrau Chemisto Matebo siegte bei den Damen.

Bei idealen Bedingungen ging gestern der Welser Halbmarathon über die Bühne. Beim Start in der Volksgartenstraße setzten sich 1350 Läufer in Bewegung. Bild: Erhardt

Im Vorjahr hatte es in der Nacht zuvor noch heftig geschneit, gestern hatten noch Sturmböen für Bangen (hält das Zelt für die Siegerehrung?) gesorgt, doch heute war beim 28. Welser Holter Halbmarathon alles eitel Wonne und Sonnenschein.

"Traumwetter, Traumläufer, Traumtag, es hätte nicht besser laufen können, wir sind alle super happy", freuten sich die beiden Hauptorganisatorinnen Eva Kroboth und Barbara Trilsam. "Das ist die beste Motivation für die kommenden Jahre!"

Den Sieg machten aus Afrika stammende Läufer unter sich aus. Bei den Herren gewann Elijah-Mutuku Wambua aus Kenia (1:04:02) vor Isaac Toroitch-Kosgei aus Österreich und Bernard Muinde aus Kenia. Schnellste Frau war Ruth-Chemisto Matebo (1:13:03) aus Kenia vor Csilla Papa aus Ungarn und Sigrid Herndler aus Österreich. Der von Dennis Kipkorir Rutoh 2017 aufgestellte Streckenrekord von 1:03:14 war knapp nicht geknackt worden.

1350 Läufer aus 25 Nationen waren über die drei Distanzen am Start, darunter 396 Frauen. Pro Läuferin ging ein Euro ans Welser Frauenhaus, die Summe wurde von Jasmin Holter-Hofer vom Hauptsponsor Holter auf 1000 Euro aufgerundet.

Die älteste Starterin beim Felbermayr-Frauenlauf war die bald 83-jährige Josefine Traubenek aus Ried. Sie entpuppte sich als Wels-Fan: "Wels gefällt mir einfach. Es ist einfach super hier! Heute hat es mir voll getaugt. Und beim Silvesterlauf, bei dem ich schon oft dabei war, ist die Weihnachtsbeleuchtung immer so schön!" Selbst sportlich ist sie noch ambitioniert: "Ich bin heuer noch nicht gelaufen und hier zwar die Älteste, aber ich war noch nie die Letzte bei einem Lauf. Ich laufe gerne und gehe auch auf die Berge, nach wie vor auf den Traunstein. Das tut mir gut und hält mich gesund. Ich will nicht nur für die Jugend, sondern auch für die Frauen ein Vorbild sein!"

Großes Lob für Veranstalter

Eine große Gruppe mit 28 Läufern stellten erstmals die Don-Bosco-Schulen Vöcklabruck. "Es war für uns ein ganz toller Tag bei euch, und uns hat es super gut gefallen!", postete Lehrerin Renate Loidl nach dem Lauf. "Wir sind hier in Wels mit offenen Armen empfangen worden, das freut uns sehr!" Die pfeilschnelle Professorin belegte übrigens den dritten Platz beim sieben Kilometer langen eww Powerrun.

Die größte Welser Sportveranstaltung ist auch logistisch eine Herausforderung. Abgesehen von vielen Kilometern Absperrgitter lässt sich das beispielsweise an der Labestelle beim Zieleinlauf ablesen: Dort konnten sich die Sportler an 120 Kilo Bananen, 50 Kilo Äpfeln in Spalten und 1300 Riegeln stärken.

