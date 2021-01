13 syrische Flüchtlinge in Transporter - Polizei zog Schlepper aus dem Verkehr

Bei einer Kontrolle entlang der der B137 in Haiding fiel den Polizisten ein polnisches Fahrzeug auf, das von Buchkirchen Richtung Bad Schallerbach unterwegs war. In der Ortschaft Gölding hielten sie den Transporter an und fanden im Laderaum 13 auf engstem Raum zusammengepferchte Menschen. Sie stammen wie der 28-jährige Lenker des Fahrzeugs aus Syrien.

Wie sich später herausstellte, war der 28-Jährige bereits am 12. Dezember von den deutschen Behörden am Grenzübergang Walserberg bei der Einschleusung mehrerer Personen angehalten worden. Dieses Mal gab der Beschuldigte an, das Fahrzeug mit den 13 Personen in Wien übernommen zu haben, um sie nach Geinberg zu transportieren. Das Fahrzeug hätte anschließend an einen anderen Lenker zur Weiterfahrt nach Deutschland übergeben werden sollen. Die dreizehn Personen aus dem Laderaum wurden zur Fremdenpolizei nach Wels gebracht.

