1,3 Promille: Polizei zog Alkolenker in Wels aus dem Verkehr

Der Mann gab an, gar nicht bemerkt zu haben, dass er halten sollte.

Der Lenker war den Beamten in der Nacht auf Samstag kurz vor Mitternacht in der Salzburger Straße aufgefallen, als er sich bei der Kreuzung mit der Zeileisstraße hinter dem Streifenwagen einreihte. Die Polizisten versuchten, ihn mit der Fahrzeugklappe "Polizei -Bitte folgen" anzuhalten. Der 21-jährige Welser bog allerdings bei einer Tankstelle plötzlich zügig in die Porzellangasse ein und versuchte Richtung Norden davonzufahren.

Die Polizisten verfolgten den Mann, der in die Hinterschweigerstraße abbog. Weil er dort Gegenverkehr hatte, musste er zum rechten Fahrbahnrand fahren, so konnte ihn die Streife überholen und sich vor ihn setzen.

Der Lenker stieg aus und wollte seine Fahrzeugschlüssel sofort an die Beamten übergeben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er gab an, gar nicht bemerkt zu haben, dass er halten sollte.

Ein Alkotest ergab ein positives Ergebnis: Der Welser hatte 1,3 Promille. Seinen Führerschein ist er vorerst los, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

