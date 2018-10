13-jähriger Drogenkonsument in Marchtrenk erwischt

MARCHTRENK. In Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) forschte die Polizei 17 Jugendlichen aus, die Marihuana verkauft, erworben und konsumiert hatten. Der jüngste Konsument war erst 13 Jahre alt.

Seit Mai 2018 haben die Beamten der Marchtrenker Polizei intensiv in der Jugendszene ermittelt. Nun konnten sie die Ergebnisse präsentieren: 17 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 20 Jahren, die an verschiedenen Orten in Marchtrenk Cannabis verkauft, erworben oder konsumiert hatten, wurden angezeigt.

Die Jugendlichen kommen hauptsächlich aus Marchtrenk, sowie aus Oftering, Hörsching und Holzhausen, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwochabend mit. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

Einer der Haupttäter soll ein 20-jähriger Deutscher gewesen sein. Ihm konnte der Verkauf von insgesamt zehn Gramm Marihuana an jugendliche Abnehmer nachgewiesen werden. Ein 16-Jähriger soll 13 Gramm der Droge unter die Leute gebracht haben.

Bei einem Deal soll ein Jugendlicher aus Marchtrenk seine "Kunden" zudem betrogen haben: Drei Teenager gaben ihm 80 Euro, nachdem er angeboten hatte, ihnen Drogen zu besorgen. Der Marchtrenker brachte ihnen weder das Cannabis, noch gab er ihnen ihr Geld zurück.

