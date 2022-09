Was haben der neue Stadtteilpark in Laahen in Wels und der Papst gemeinsam? Den Namenspatron. In Anlehnung an die nahe gelegene Pfarre wurde die frisch angelegte Grünfläche "Franziskuspark" genannt, nach dem heiligen Franziskus oder kurz Franz von Assisi. Kommenden Samstag um 14 Uhr wird er offiziell eröffnet. Die Stadt Wels nutzt diese Gelegenheit, um das 125-jährige Bestehen der Welser Stadtgärtnerei zu feiern.