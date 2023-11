120 Helfer für den Lauf ins neue Jahr

Noch dauert es ein bisschen bis zum Jahreswechsel, in Peuerbach laufen die Vorbereitungen aber bereits auf Hochtouren: 120 ehrenamtliche Helfer von der Sportunion IGLA unterstützen das Organisationskomitee um Carsten Eich dabei, den heurigen "Internationalen Raiffeisen Silvesterlauf" zu organisieren. Wenn nach dem Rennen am 31. Dezember alles wieder aufgeräumt ist, werden die Freiwilligen 2500 Arbeitsstunden in das Projekt gesteckt haben. "Ohne die Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer wäre die Durchführung des Silvesterlaufs definitiv nicht möglich", sagt Eich.

Die Freiwilligen stellen derzeit in 35 Gemeinden Plakattafeln auf. So richtig los geht es einige Tage vor dem Lauf: Die Vereinsmitglieder von IGLA bringen die Läufer mit dem Athleten-Shuttle ins Hotel und betreuen sie dort. Im Wettkampfbüro bereiten sie die Startersackerl vor, kontrollieren die Teilnehmerdaten, nehmen Nachnennungen an und bereiten Sachpreise und Lokale vor. Auch beim Bürgermeisterempfang und bei der Silvesterparty helfen die Freiwilligen bei Organisation und Durchführung.

Carsten Eich, Leiter des Organisationskomitees für den Silvesterlauf Bild: ANDREAS MARINGER

Hinzu kommen natürlich die Auf- und Abbauarbeiten der Banden, der Bühne und der Kamerapodeste entlang der 850 Meter langen Rundstrecke. Das Team ist bunt gemischt: "Der älteste Helfer ist 78 Jahre alt, die jüngste Helferin elf Jahre. Viele nehmen sich extra Urlaub, um helfen zu können", sagt Marion Gierlinger von der Sportunion IGLA.

Start ist am 31. Dezember um 11.30 Uhr, für jeden Jahrgang gibt es kurz nach dem jeweiligen Rennen eine Siegerehrung. Die Veranstalter rechnen heuer mit deutlich mehr als 1000 Teilnehmern bei den neun Bewerben. Wer nicht live dabei sein kann, kann das Rennen der Spitzenläufer auf ORF Sport+ von 14.15 Uhr bis 15.35 Uhr verfolgen.

Informationen und Anmeldung: silvesterlauf.at

