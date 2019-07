111 Radar-Anzeigen am Wochenende: Schnellster hatte 190 km/h am Tacho

"Roadrunner" nannte die Polizei ihre Schwerpunktaktion gegen Raser an diesem Wochenende im oberösterreichischen Zentralraum. Dabei zeigte sich erneut, dass Wels seinem Ruf als Raserhauptstadt vollauf gerecht wird. In Summe zählte die Exekutive 217 Radaranzeigen. Mit 111 Anzeigen war mehr als die Hälfte der Temposünder im Welser Stadtgebiet unterwegs.

Den Vogel schossen zwei Lenker bei einem Straßenduell in der Nacht auf Sonntag in der Linzer Straße ab. Der Schnellere der beiden wurde in der 70er-Zone mit 190 km/h gemessen, sein Kontrahent war mit 176 km/h unterwegs: "In verbautem Gebiet sind das unfassbare Geschwindigkeiten", kann Chefinspektor Andreas Weidinger von der Welser Verkehrsabteilung über so viel Unvernunft nur noch den Kopf schütteln.

Die beiden Raser kamen aus den Bezirken Grieskirchen und Wels-Land. Sie sind seit Samstag nicht nur ihre Führerscheine los, sondern müssen mit der Höchststrafe von mehreren tausend Euro rechnen. Das Straßenduell von Wels nach Marchtrenk war an diesem Wochenende nicht das einzige. In der Nacht davor wurden an derselben Stelle zwei Lenker mit 156 und 122 km/h gemessen.

Insgesamt 23 Autolenker waren um mindestens 40 km/h zu schnell unterwegs. 31 Anzeigen gab es wegen Fahrzeugmängeln. "Dabei geht es vorrangig um getunte Autos, die tiefergelegt oder mit breiteren Reifen als erlaubt unterwegs sind", skizziert Weidinger die konkreten Delikte.

Seit dem Verkehrstod zweier Jugendlicher ist die Welser Polizei hoch sensibilisiert: "Meine Kollegen hat der Unfall an der Saunakreuzung ziemlich mitgenommen. Die diensthabenden Polizisten nahmen auch an der Trauerfeier nahe der Unfallstelle teil", schildert Weidinger. Der Akt landete in der Zwischenzeit bei der Welser Staatsanwaltschaft. Ob Anklage erhoben wird, entscheide sich nach Eintreffen des Gutachtens eines beauftragten Sachverständigen, sagt Staatsanwalt Christian Weber.

Angesichts der ungezügelten Raserei sieht sich der Leiter der Welser Verkehrsabteilung in seiner Meinung bestätigt: "Gegen die Raserei würde ein konzentrierteres Vorgehen helfen. Daher plädiere ich für eine Sonderkommission Raserei – mit erweiterten Befugnissen wie einer Gefährderansprache wie bei Fußball-Hooligans." Nicht neu ist Weidingers Forderung nach einer Section Control an der Salzburger Straße.

Die Schwerpunktaktion "Roadrunner" wird im August wiederholt. An welchem Wochenende sie stattfindet, wird nicht verraten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at