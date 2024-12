108 km/h in der 70er-Zone: Betrunkener Raser in Wels gestoppt

Gegen 23 Uhr führten die Beamten Geschwindigkeitsmessungen in der Ortschaft Mitterlaab durch, als ihnen ein Pkw mit weit überhöhtem Tempo in der dortigen 70er-Zone entgegen kam. Tatsächlich ergab die Messung 108 km/h, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Lenker - ein 34-Jähriger aus Buchkirchen - wurde angehalten und zu einem Alkovortest aufgefordert. Nachdem dieser ein positives Ergebnis brachte, folgte der Alkomattest: Der Mann hatte 1,16 Promille.

Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden ihm abgenommen, die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.

