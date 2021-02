10.000ster Kunde aus Steinhaus

Ploier konsumiert neuerdings Internet über Glasfaser. Die Energie AG feiert ihn als 10.000sten Kunden. "In der Vergangenheit hat es in unserem Haus immer wieder Probleme mit Internetverbindungen gegeben – egal, ob über Festnetz oder mobil. Mit dem neuen Glasfaser-Anschluss hat sich die Qualität massiv verbessert. Jetzt können wir ohne jede Einschränkung zu Hause arbeiten, lernen, aber auch streamen und gamen", berichtet Ploier. In Oberösterreich macht der Glasfaserausbau bis 2022 rund 650 Millionen Euro an Investitionen locker.

