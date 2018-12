1000 leere Wohnungen werden in Wels ab 2019 mit einer neuen Steuer belastet

WELS. Freizeitwohnungsabgabe könnte am städtischen Wohnungsmarkt das Angebot vergrößern.

Für neue Wohnungen, wie hier auf dem Marschallinger-Areal im Welser Stadtzentrum, herrscht rege Nachfrage. Bild: fam

Eine interne Erhebung des Magistrats hat ergeben, dass allein in Wels 1750 Wohnungen nicht bewohnt sind. Auf die Eigentümer von leer stehendem Wohnraum kommt im nächsten Jahr eine neue Belastung zu. So genannte Freizeitwohnungen werden künftig mit einer Abgabe versehen. Je nach Größe sind zwischen 60 und 216 Euro zu bezahlen.

Was eine Freizeitwohnung ist, wurde im neuen oö. Tourismusgesetz genau definiert. Es gibt eine Reihe von Ausnahmen, etwa für gemeinnützige Wohnungsgenossenschaften oder für Eigentümer, die ihre Wohnung für einen Platz im Altersheim räumen mussten. Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) hält die Abgabe für gerechtfertigt: "Mir geht es nicht so sehr um neue Einnahmen, die wir damit erzielen." Laut Rabl rechnet die Stadt mit vorsichtig geschätzten 179.000 Euro pro Jahr.

Die Abgabe sollte aber einen Steuerungseffekt auslösen und dazu führen, dass mehr Wohnungen auf dem Immobilienmarkt angeboten werden: "Es kommt zu einer Mobilisierung und damit zu einer Maßnahme für leistbares Wohnen. Denn nach unserer Vorstellung sollten sich Mieten bei steigendem Angebot moderater entwickeln", kalkuliert der Welser Bürgermeister.

Wieder vorsichtig geschätzt, könnten von den 1750 leer stehenden Objekten rund 1000 Wohnungen in die Abgabenpflicht fallen. Genaue Zahlen gibt es nicht, weil die Betroffenen noch nicht angeschrieben wurden. Erst aus deren Reaktionen könne die Anzahl der Befreiungen abgeleitet werden. Auch wenn in Wels so viele Wohnungen gebaut werden, wie schon seit Jahren nicht mehr, bleibt Wohnraum vor allem in der Innenstadt ein knappes Gut.

Die Grundstückspreise in Wels sind zuletzt kräftig angestiegen. In den Mieten ist diese Entwicklung noch nicht abgebildet. Die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter beträgt in der Stadt 5,40 Euro: "Das ist noch verhältnismäßig günstig", betont Rabl. Wohnungen als Spekulationsobjekte leer stehen zu lassen, sei gegen städtische Interessen: "Dadurch fallen für uns hohe Kosten an, denen keine adäquaten Abgabenerträge gegenüberstehen".

Werden leer stehende Wohnungen künftig als Hauptwohnsitze deklariert, kann sich die Stadt über zusätzliche Bundesertragsanteile freuen. Pro Person und Jahr sind das mehr als 1000 Euro.

