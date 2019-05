100-km-Rennen und Benefizlauf

Die Österreichischen Meisterschaften im 100-km-Lauf werden nach fünf aufeinanderfolgenden Veranstaltungen in der Bundeshauptstadt heuer im Rahmen des 12-h-Benefizlaufs in der Eferdinger Gemeinde ausgetragen. Prambachkirchen rückt damit ins Rampenlicht der Sportwelt. Mit der Austragung der Staatsmeisterschaften ist die Teilnahme zahlreicher Athleten aus den Bundesländern und des österreichischen Ultralauf-Nationalteams gewiss. Laufprofis aus dem Ausland werden ebenfalls erwartet. Der 100-km-Bewerb wird als reiner Meisterschaftsbewerb ausgetragen. Staffeln können sich für diesen Bewerb nicht anmelden. Für Hobbysportler bieten sich mit dem 6-Stunden-Einzellauf sowie 12-Stunden-(Einzel-, 2er-, 4er-, 8er-Staffel)-Bewerb zahlreiche Möglichkeiten der Teilnahme an.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Prambachkirchen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.