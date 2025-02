100 Euro Strom-Zuschuss: Entlastung für Welser mit geringem Einkommen

Rund eine Stunde lang dauerte am Montag in der Gemeinderatssitzung die Debatte um den Stromkostenzuschuss für Welserinnen und Welser mit geringem Einkommen. Schlussendlich wurde der Antrag, den die Freiheitlichen gemeinsam mit MFG und Neos eingebracht hatten, einstimmig angenommen.

Sozialhilfeempfänger erhalten den Stromkostenzuschuss von 100 Euro pro Haushalt automatisch. Personen mit höherem Einkommen können ihn von 10. März bis 30. April beantragen. Die Einkommensgrenzen liegen bei einem Einpersonenhaushalt bei 1950 Euro netto, bei Mehr-Personenhaushalten bei 2800 netto. Pro Kind erhöht sich diese Grenze um 120 Euro netto. "Es werden auch viele Alleinerziehende profitieren", betonte Sozialreferentin Christa Raggl-Mühlberger (FP).

Die SPÖ hätte gerne gehabt, dass Bürgermeister Andreas Rabl (FP) mit eww um einen generell niedrigeren Strompreis verhandelt. Die OÖN haben berichtet.

Die Grünen brachten einen Zusatzantrag ein, wonach der Stromkostenzuschuss auf Menschen mit Vertriebenenstatus ausgeweitet werden soll, etwa auf Ukrainerinnen und Ukrainer. "Diese Bevölkerungsgruppe hätte es absolut verdient", sagte Umwelt- und Klimastadtrat Thomas Rammerstorfer (Grüne). Für den Grünen-Antrag stimmten auch SPÖ und ÖVP, er wurde aber mit Stimmenmehrheit von FP, MFG und Neos abgelehnt.

Weitere Beschlüsse

Beschlossen hat der Gemeinderat Investitionen in bessere IT-Ausstattung weiterer Schulen, und zwar der Volksschulen 2, 4 und 6 sowie der Mittelschulen 1, 5 und 6. Es werden 286 Notebooks, 38 Mini-PCs und 43 Monitore um rund 222.000 Euro angeschafft.

Auf einem Grundstück in der Adelheid-Weindl-Straße im Wohngebiet Wispl (Stadtteil Lichtenegg) wurde eine Umwidmung beschlossen. Hier wird ein weiterer Kindergarten entstehen. Das Grundstück war von einer Wohnbaugenossenschaft verkauft worden, die dort Einfamilienhäuser und Doppel-Haushälften errichten wollte, die Pläne aber aufgrund der Marktsituation verwarf.

Beschlossen wurde auch eine Widmungsänderung in Puchberg. Die Villa des verstorbenen Welser Architekten Karl Odorizzi steht nun in einem gemischten Baugebiet und nicht mehr in einem reinen Wohngebiet. Sie wird Firmenstammsitz für eine Planungsfirma, die dort ein Büro einrichtet.

Beschlossen wurde auch das Beleuchtungsprogramm 2025. 290.000 Euro werden investiert, unter anderem in neue Beleuchtungen in der Maria-Theresia-Straße (Einfahrt Messeareal) und in der Rosenauerstraße.

