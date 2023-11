10. und 11. November: Schnäppchenjagd beim Skibasar in Wels

er Welser Skibasar hat Tradition. Am 10. und 11. November (Messe Wels, Halle 7) wird zum 36. Mal Jagd auf Schnäppchen gemacht. Rund 4000 Wintersportartikel, die meisten gebraucht, aber noch in einem tadellosen Zustand, suchen nach passenden Käufern.

Organisator Hans Doppelbauer kann sich heuer doppelt freuen. Neben den zu erwartenden Einnahmen, die traditionell in die Nachwuchsarbeit fließen, wurde dem Skiklub-Urgestein nach dessen Rückzug als Vereinsobmann eine besondere Ehre zuteil. Sportlandesrat Markus Achleitner verlieh dem staatlich geprüften Skiinstruktor erst jüngst den Konsulententitel.

Warenannahme ab 9. November

Schon am Donnerstag startet der Skibasar mit der Warenannahme (11 Uhr bis 19.30 Uhr). Bis Freitag (10 bis 12.30 Uhr) können Skier, Skischuhe, Oberbekleidung und sonstige Wintersportartikel abgegeben werden. Mit Beratern des Skiklubs werden Preise festgelegt. Von der jeweiligen Kaufsumme kann sich der Verein 20 Prozent als Provision abziehen. Ladenhüter werden konsequent abgelehnt: "Wir sind keine Entsorgungsveranstaltung", sagt der frischgebackene Sportkonsulent.

2020 und 2021 fiel der Skibasar der Pandemie zum Opfer. "Im Vorjahr war der Ansturm noch etwas verhalten", schildert Doppelbauer. Die mit der Inflation einhergehende Teuerung sollte dem Secondhandmarkt den erhofften Aufschwung bringen. "Gerade für Kinder und Jugendliche bieten wir viel Auswahl um wenig Geld."

Jedes Teil wird verwertet. Ware, die übrig bleibt, wird in Bausch und Bogen an einen Händler aus Rumänien verkauft. "Das erspart uns eine Menge Kosten", sagt Doppelbauer. Die Einnahmen des Skibasars fließen in die Förderung junger Rennläufer. (fam)

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler