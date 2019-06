10-jährige Sarah ergriff für Spieltürme die Initiative

Sichtlich stolz und glücklich lächelte Sarah Kaindlstorfer in die Kamera. An ihrer Seite einige der Sponsoren, die sie überzeugen konnte, Geld für die Neuerrichtung von zwei in die Jahre gekommenen Spieltürme am Spielplatz in Haibach "flüssig" zu machen.

Die zehnjährige Schülerin des Gymnasiums Dachsberg fasste im Vorjahr den Entschluss, dass sie etwas gegen den Verfall der beiden Spieltürme am Spielplatz in Haibach unternehmen möchte.

Mit dem Verkauf eines Wandkalenders mit Bildern aus der "Naturwunda-Gemeinde" sammelte Sarah am Adventmarkt Geld. Sie wandte sich an regionale Unternehmen mit dem Hinweis, dass der Reinerlös aus dem Kalender-Verkauf für die Spieltürme verwendet wird. Dank deren Unterstützung und mit Hilfe von Privatpersonen gelang es, die 3700 Euro teuren Spielgeräte zu errichten. Geld, das im Budget der Härteausgleichsgemeinde nicht vorhanden war.