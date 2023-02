Für begeisterte Radfahrer, Angler und Bogensportler führt am Wochenende kein Weg an der Messestadt vorbei. Beim Welser Messetrio mit dem Bike- und Fishing-Festival sowie der Bogensportmesse zeigen 160 Aussteller alle Neuheiten und Innovationen für die neue Saison. Die OÖN sind als Medienpartner mit an Bord.

In Wels startet etwa der Fahrradproduzent Hrinkow aus Steyr in die Messesaison, der mit E-Bikes bereits die Hälfte des Umsatzes macht. "Unser Fokus geht hin zu noch leichteren, hochwertigen Carbon-E-Bikes, die nur noch 15, 16 Kilo wiegen", sagt Alexander Hrinkow. Präsentiert werden auf der Messe auch Dienstrad-Modelle, die immer mehr Unternehmen als Zuckerl für ihre Mitarbeiter nutzen, und bei denen man sich mehr als ein Drittel der Kosten sparen kann. Dabei least der Arbeitgeber Räder mit oder ohne Elektroantrieb, die sich die Mitarbeiter selbst aussuchen und auch privat uneingeschränkt nutzen können.

Erstmals in Wels vertreten ist etwa Hott Cycles aus Tirol, ein 2020 gegründetes Unternehmen, das sich vom Messeplatz im Herzen des oö. Zentralraums kaufkräftiges Publikum erwartet. "Wir schneidern die Bikes individuell auf die Fahrer und ihr technisches Können zu und beziehen so viele Komponenten wie möglich aus Österreich", sagt Firmenchef Christoph Hotter.

Testparcours und Vorträge

Bei der Trendmesse für Fahrräder und Elektro-Bikes in der Messehalle 21 kann man die verschiedenen Modelle auch wieder ausgiebig auf mehreren Parcours testen. Abgerundet wird das Bike-Festival mit Radzubehör, Radtourismus-Angeboten, der Bikement Austrian Pumptrack Series und Radshows.

In der Halle 20 kommen die Bogensportler mit einem 3D-Parcours, einem breiten Angebot für Anfänger und Profis sowie einer Reihe von Vorträgen bekannter Experten auf ihre Kosten. Außerdem wird die gesamte Bogenelite bei der vom österreichische Bogensportverband veranstalten Meisterschaft in Wels zu Gast sein.

Profi- und Hobbyangler können sich bei Vorträgen und Live-Vorführungen wertvolle Tipps von Experten aus der Raub-, Karpfen und Fliegenfischerszene, wie Stefan Seuß, holen. Außerdem wird die österreichische Meisterschaft im Fliegenbinden im Rahmen der Messe stattfinden.

Erstmals bietet die Messe Wels auch das Sonderthema "Survival & Outdoor" an, bei dem es unter anderem auch um die Vorsorge bei einem "Blackout" gehen wird.

Drei Messen, ein Ticket für das Bike Festival, die Bogensportmesse und das Fishing Festival. Öffnungszeiten: Samstag, 11. Februar, von 9 bis 18 Uhr, Sonntag, 12. Februar, von 9 bis 17 Uhr. 1,50 Euro OÖNcard-Rabatt, gültig für 2 Personen.

