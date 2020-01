Wels zeigt alle Trends für die kommende Fahrradsaison

Für begeisterte Radler führt am Wochenende kein Weg an der Messestadt vorbei. Beim Bike Festival zeigen mehr als 50 Aussteller alle Neuheiten und Innovationen für die Saison 2020. Darunter große Marken genauso wie kleine Produzenten.

In Wels geht etwa das Unternehmen KTM Bike, das in Mattighofen 500 Mitarbeiter beschäftigt, in die Messesaison. "Das E-Bike boomt, und die Fahrradbranche befindet sich in einem Höhenflug. Bei uns werden über 80 Prozent des Umsatzes mit Modellen erzielt, die es im Vorjahr noch nicht gegeben hat", sagt Matthias Grick von KTM. Die Auswahl reicht vom Fahrradeinsteiger- bis zum Premiummodell. So muss man etwa für das neue Topmodell, ein vollgefedertes E-Bike (Fully) mit Carbonrahmen, High-End-Ausstattung und 180 Millimeter Federweg fast 10.000 Euro hinblättern.

Die kleine Fahrradschmiede My Esel in Traun mit sechs Mitarbeitern verwendet Holz für den Fahrradrahmen. Die Bikes werden auf Wunsch auch auf Maß gefertigt. Auch aufgrund der unterschiedlichen Holzmaserung ist jedes Fahrrad ein Unikat. "Bei unseren Kunden spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle, wir verwenden einen Rohstoff aus Österreich, der nachwächst", sagt Philipp Grünberger von My Esel. Das Unternehmen stellt auch E-Fahrräder "made in Austria" her, bei denen der Akku verbaut und somit nicht gleich erkennbar ist, dass hier ein Hilfsmotor anschiebt. Das natürliche Material wird von Radbegeisterten nicht nur wegen der schönen Optik, sondern auch wegen seiner guten Vibrationsdämpfung geschätzt.

Testen können die Besucher beim Bike Festival auf einem 500 Quadratmeter großen Parcours ausgiebig, beispielsweise auch Lastenräder, mit denen man Einkäufe umweltschonend erledigen kann. Abgerundet wird die Messe mit Radtourismusangeboten, Rad-Zubehör und spektakulären Radshows. (krai)

Drei Messen, ein Ticket: Das Bike Festival Austria findet gleichzeitig mit dem Fishing-Festival und der Bogensportmesse statt. OÖNcard-Inhaber erhalten 1,50 Euro Rabatt. Öffnungszeiten: Samstag von 9 bis 18 Uhr, Sonntag von 9 bis 17 Uhr www.bike-festival.at