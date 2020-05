Wels will "größter Gastgarten Österreichs" werden, Linz arbeitet noch an Konzept

Um den Gastronomen nach dieser schwierigen Zeit unter die Arme zu greifen, hat sich die Stadt Wels etwas einfallen lassen: So soll ab 15. Mai bis Ende September in Wels der "größte Gastgarten Österreichs" entstehen. Auch in Linz hat es im Vorfeld Gespräche über eine Erweiterung der Schanigärten in der Innenstadt gegeben – eine Einigung darauf gibt es in Linz aber noch nicht.

Das Welser Konzept der Begegnungszone unter dem Titel "Mahlzeit & Prost" sieht eine große Gastrozone auf dem Stadtplatz sowie in Hafer-, Schmidt- und Pfarrgassen. Es soll einheitliche Mindestöffnungszeiten sowie gemeinsame Aktivitäten geben, die ein Gefühl eines "großen gemeinsamen Gastgartens" entstehen lassen sollen, sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP). Geplant sind auch Konzerte und Thementage. Selbstverständlich müssten die Vorschriften wie die Einhaltung des Ein-Meter-Abstandes zwischen den Tischen sowie die Beschränkung auf vier Erwachsene pro Tisch eingehalten werden. "Die Gastronomie braucht nach Corona jetzt aber einen Turbo: Die Politik hat daher dafür zu sorgen, dass das Virus stirbt und die Gastronomie lebt", sagte Rabl. Die Stadt unterstützt Gastronomen für die Teilnahme mit je nach Anzahl der Sitzplätze gestaffelten Werbekostenbeiträgen von bis zu 1000 Euro. Im Gegenzug müssen sich die Wirte verpflichten, Treuepässe zur Frequenzsteigerung einzuführen. Rund 100 Betriebe hätten ihre Beteiligung bereits zugesagt. Zudem hat die Stadt bereits zu Beginn der Coronakrise allen Gastronomen die Standgebühr für den Schanigarten erlassen.

Auch Linz versucht, Sitzplatz-Anzahl trotz Abstandsregelung möglichst zu halten Bild: Weihbold

In Linz ist ein Konzept zur Unterstützung der Gastronomen noch nicht in trockenen Tüchern: Für eine Erweiterung einer Schanigarten-Zone fehle noch die rechtliche Grundlage. Man werde sich bemühen, trotz Abstandsbestimmungen bei den Aufstellflächen für die Gastgartentische möglichst die Anzahl der bisher verfügbaren Plätze zu erhalten, sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). Überall werde das aber nicht gehen, "weil man die Schanigärten nicht auf die Straße oder Zebrastreifen ausweiten kann."

Noch ist nicht klar, ob den Gastronomen die Schanigarten-Gebühr komplett erlassen wird, für Erweiterungen werden aber keine zusätzlichen Gebühren anfallen, so die Ankündigung. Für Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) steht jedenfalls fest: "Es ist wichtig, dass hier eine unbürokratische Lösung gefunden wird." (nieg/jp)

