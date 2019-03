Wels: Polizei schnappte zwei Diebe

WELS. Für zwei Diebe, beide Männer im Altern von 18 und 23 Jahren, klickten Freitagnachmittag in Wels die Handschellen. Die beiden Ungarn hatten zuvor mehrere Paar Schuhe aus einem Geschäft in der Welser Bäckerstraße gestohlen.

(Symbolfoto) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Aufgrund einer Personsbeschreibung konnten bei der Fahndung schließlich die zwei Beschuldigten auf der Ringstraße angehalten werden. Die beiden ungarischen Staatsbürger, 23 und 18 Jahre alt, wurden am Tatort von der Filialleiterin eindeutig als Täter identifiziert. In den mitgeführten Reisekoffern konnten zwei Paar neue Schuhe gefunden und sichergestellt werden.

Zusätzlich gab die Filialleiterin gab an, dass die beiden Täter zuvor versucht hätten, noch bei weiteren drei Paar Schuhen die Diebstahlsicherungen mit Gewalt zu entfernen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. In den Koffern wurden auch zwei Test-Parfüms gefunden. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Männer erst am 22. Februar 2019 in Linz bei einem Ladendiebstahl erwischt wurden. Beide Beschuldigten zeigten sich geständig. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema