Wels: Gemeinderat beschloss Campierverbot

Seit ihrer Ankündigung stand sie in der Kritik, auch vor der Abstimmung in der Gemeinderatssitzung am Montag wurde intensiv über die neue Campierverordnung für den Westen der Stadt diskutiert. Diese sieht vor, dass Grundbesitzer sich künftig an den Magistrat wenden können, wenn jemand ohne Erlaubnis auf ihrem Grundstück campiert. Im äußersten Fall kann das Magistrat auch die Polizei für eine Räumung heranziehen. Die Verordnung wurde mit Stimmen von FP und VP beschlossen.

Die Diskussion um ein Campingverbot in Wels dauert schon lange an: Immer wieder gibt es Probleme mit Campierern – vor allem über Sinti und Roma, die auf der Durchfahrt auf dem Messegelände übernachtet und dort Müll hinterlassen haben, wird häufig debattiert.

Räumung nur als äußerstes Mittel

Laut Martin Oberndorfer (VP), der als Tourismusstadtrat für die Ausarbeitung der Verordnung zuständig gewesen ist, ändere sich am Status quo wenig. „Es wird den Grundeigentümern, die sich bisher nur zivilrechtlich gegen Campierer wehren konnten, eine bessere Handhabe gegeben“, sagte der Stadtrat. Dulde der Eigentümer das Camping, sei dieses weiterhin erlaubt.

So könne etwa auch die Messe Wels das Campieren von Roma und Sinti auf ihrem Gelände erlauben, habe aber bei Problemen eine Möglichkeit, das Areal rasch räumen zu lassen. „Vorab müssen gelindere Mittel wie Gespräche versucht werden“, sagt Oberndorfer. Auch die Polizei müsse erst den Kontakt suchen, zu einer Räumung komme es nur im äußersten Fall.

SP: „Lösung ist das keine“

Laurien Scheinecker (SP) kritisierte, dass durch die Verordnung das Problem auf die privaten Grundeigentümer abgeschoben werde. „Lösung ist das keine, Durchreisende werden nach wie vor da sein“, sagte sie. Die SP wolle Konflikte mit Minderheiten nicht mit Verboten lösen. Die Stadt müsse Verantwortung übernehmen, indem sie Campingplätze errichte. Die SP-Fraktion verließ vor der Abstimmung zu der Verordnung den Saal.

Campingplätze werde es geben, kündigte Bürgermeister Andreas Rabl (FP) an: „Es sollen drei bis sechs Plätze entstehen.“ Das werde dauern, weil das vorgesehene Grundstück aus einer Beteiligung der Stadt herausgelöst werden müsse. Er verwies auf Städte wie Linz und Wien, wo bereits Campingverordnungen gelten. Rassistische Motive, wie sie die der Grünen-Fraktionsführer Walter Teubl in seiner Rede als Grund für die Verordnung geortet hatte, gebe es keine.

Teubl kritisierte auch einen potenziellen Imageschaden für Wels. „Campingplätze wären eine großartige Möglichkeit, auch Touristen auf der Durchfahrt anzulocken Diese Regelung ist für sie verwirrend“, sagte er. Es sei nicht klar, warum nur im Westen der Stadt mit negativen Auswirkungen durch Campierer zu rechnen sei. Martin Oberndorfer entgegnete, dass es dort – etwa am Messegelände – schon Probleme gegeben habe.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer

