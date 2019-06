Wels gegen Messe für Auto-Tuning

WELS. Für Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) und Stadtpolizeikommandant Klaus Hübner steht fest: Es wird keine weitere Auflage einer "Night of Wheels", einer Auto-Tuning-Messe, in Wels mehr geben. Beide sind entsetzt, wie sich hunderte Besucher am Wochenende verhalten haben. Wie berichtet gab es mehr als 300 Anzeigen – wegen Schnellfahren, Lenken unter Alkohol- und Drogeneinfluss, Fahren mit nicht typisierten Autos. Dazu kommen die nächtlichen Beschleunigungs- und Bremsmanöver vor Publikum, die zu enormer Lärm- und Geruchsbelästigung durch Reifenabrieb führten.

Hübner spricht von lebensgefährlichen Situationen: "Rutscht ein Lenker vom Gaspedal ab, rast er in die unmittelbar danebenstehende Menschentraube." Mehr lesen Sie auf nachrichten.at/wels.

