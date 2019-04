Wels: Erstmals zwei Gesamtsieger bei Energy Globe

WELS. Zum 20. Mal wurden am Donnerstag im Geburtsland des Energy Globe die Oberösterreich-Awards überreicht.

Awards-Gründer Wolfgang Neumann hob in Anwesenheit der beiden Landesregierungsmitglieder Manfred Haimbuchner und Markus Achleitner die Qualität der Projekte hervor: "Ein so hohes Niveau gab es noch nie." Für den Gesamtsieg zeichnete die Jury erstmals zwei Einreichungen aus. Die Tp3 Architekten in Linz gewannen mit ihrer zukunftsweisenden Schulsanierung in Reichenau im Mühlkreis. Die Energie AG wurde für eine industrielle Abwärmauskoppelung, kombiniert mit dem Bau eines Fernwärmenetzes in Gmunden, ausgezeichnet. Spartensieger sind die Morgentau Biogemüse GmbH aus Hofkirchen/Traunkreis, Link3 GmbH in Attnang-Puchheim, die beiden Braunauer HTL-Schüler Leonhard Winkler und Christoph Schnitzinger sowie die AMAG Ranshofen. Details unter www.energyglobe.at

