Welios beleuchtet die "dunkle Seite" des Universums

Zum "Tea Time"-Vortrag mit CERN-Forscherin Claudia-Elisabeth Wulz lädt das Welser Welios am kommenden Sonntag um 16.30 Uhr. Die Teilchenphysikerin Wulz geht am Kernforschungszentrum CERN bei Genf der Frage nach dem Aufbau unseres Universums nach.

Sie ist Vorsitzende des größten CERN-Experiments, an dem rund 4000 Wissenschafter beteiligt sind. Das Gespräch mit ihr zum Thema "Müssen wir die Physikbücher neu schreiben?" führt Leo Ludick. Der Eintritt ist frei.

Wulz geht davon aus, dass wir nur einen kleinen Teil unseres Universums verstehen können. 95 Prozent des Universums sind uns unbekannt. Teilchenphysiker nehmen an, dass es eine gigantische Menge an Materie und Energie geben muss, die sich unserer Beobachtung entzieht, deren Wirkungen wir aber feststellen können. Es gibt also in unserem Universum sehr viel "Dunkle Materie" und "Dunkle Energie".

Mit Experimenten an Teilchenbeschleunigern wie jenen bei CERN in der Schweiz versucht man, diese "dunkle Seite des Universums" zu erhellen.

Claudia-Elisabeth Wulz begann sich schon sehr früh mit Teilchenphysik auseinanderzusetzen. Sie hatte auch hervorragende Lehrer, denn bereits als Sommerstudentin arbeitete sie am CERN in der Gruppe des späteren Nobelpreisträgers Carlo Rubbia mit. Heute leitet Wulz selbst eine der größten Arbeitsgruppen, die unter anderem im Jahr 2012 das Higgs-Teilchen entdeckt hat.