Welches Weihnachtslied singen Sie am 24. Dezember?

Die Liste der traditionellen und bekannten Weihnachtslieder ist lang. Für viele Familien gehört es dazu, diese auch selbst zu singen. Das beliebteste und zugleich berühmteste Lied ist "Stille Nacht, Heilige Nacht". Aber welche singen Sie noch gerne? Stimmen Sie ab:

Wir haben ein Lied vergessen, das für Sie unbedingt dazugehört? Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was bei Ihnen zu Hause an den Weihnachtsfeiertagen noch gesungen wird. Und singen Sie überhaupt selbst? Oder lassen Sie lieber singen?

Nicht immer ist man ganz textsicher, deshalb haben wir hier die Texte, Noten und auch Anhörbeispiele für Sie gesammelt: Die bekanntesten Weihnachtslieder.

Autor Barbara Eidenberger Leiterin Online-Redaktion