Welches Projekt ist preisverdächtig?

Felix Familia: Bis 23. April kann man online für seine Favoriten stimmen

Garfields Mittagstisch – ein Projekt zur Mittagsbetreuung für Kematner Volksschüler – ist etwa heuer für den Landesfamilienpreis nominiert. (Elternverein VS Kematen) Bild:

Ist es der Familienwanderweg in Vorderweißenbach, die "Elternhaltestelle" in Wilhering oder "Garfields" Mittags-Kinderbetreuung in Kematen an der Krems?

Wie die Ausschreibung für den Felix Familia auch heuer wieder gezeigt hat, gibt es viele tolle Initiativen im Land, die Familien das Leben erleichtern. Die besten davon werden alljährlich mit dem Landesfamilienpreis vom Land und den OÖNachrichten ausgezeichnet. Der Aufruf richtete sich heuer an alle Verwaltungseinrichtungen wie Gemeinden, Bezirkshauptmannschaften und Gemeindeverbände.

Stimmen Sie mit ab!

Bevor eine Fachjury die Siegerprojekte kürt, haben OÖN-Leser nun die Chance, die besten Projekte auszuwählen.

Das Online-Voting läuft noch bis Dienstag, 23. April, auf www.familienkarte.at. Auf der Homepage des Familienreferats kann man täglich seinem Favoriten seine Stimme geben. Der Sieger erhält die wertvolle Bronzestatue "Felix Familia" und einen Geldpreis in Höhe von 3000 Euro. Als zweiter Preis winken 2000 Euro, der dritte Preis ist mit 1000 Euro dotiert.

Das Online-Voting läuft auf www.familienkarte.at noch bis Dienstag, 23. April.

