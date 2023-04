Welche Medizin hilft gegen Personalprobleme?

Sowohl Pflegepersonal als auch Ärzte fehlen in allen Spitälern.

Das Aufnahmeverfahren zum Medizinstudium ist eine Reise nach Jerusalem. Nur, dass bei diesem Sesseltanz noch deutlich weniger Stühle zur Verfügung stehen, als es Teilnehmer gibt. 2074 angehende Studenten haben sich heuer für einen der 310 freien Plätze an der Medizinischen Fakultät der Linzer Kepler-Universität beworben. Rechnet man jene mit, die an den Universitäten in Innsbruck, Wien und Graz auf ihre Chance hoffen, summiert sich die Teilnehmerzahl auf 15.400 – bei 1850 freien Plätzen.