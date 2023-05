Welche Einrichtungen Oberösterreichs Gemeinden brauchen – und welche nicht

Praktische Ärzte sollte es in jeder Gemeinde geben. Am besten auch einen Kindergarten, eine Volksschule, die Feuerwehr und Wanderwege. Das Hallenbad darf in der Nachbargemeinde, Theater und Kino sollten zumindest in der Region sein. Das sehen zumindest 807 Personen so, die von der Spectra Marktforschung im Auftrag der Initiative Wirtschaftsstandort (IWS) Oberösterreich befragt wurden.